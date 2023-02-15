اعترافات متهمين بحيازة كيلو هيروين فى الشروق: نستهدف الشباب وطلاب الجامعات

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال متهمين بحيازة كيلو من مخدر الهيروين في مدينة الشروق، وكانت النيابة قد أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمان اعترفا بحيازة مخدر الهيروين لتوزيعه على عملائهما وأنهما يستهدفان الشباب وطلاب الجامعات، وأنهما يقومان بالتواصل مع عملائهما بالهواتف المحمولة، وتوصيل المواد المخدرة باستخدام سيارة ملك أحدهما.

وكانت نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة شخصين بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية)، وبحوزتهما 4 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام و2 هاتف محمول، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة القسم.