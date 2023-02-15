استبعاد مدير مدرسة الحسنة الثانوية بشمال سيناء وإحالة معلمين للتحقيق

شمال سيناء ـ محمد حسين

قالت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم إن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء قرر استبعاد مدير مدرسة الحسنة الثانوية من عمله، ونقلة إلى ديوان عام مديرية التربية والتعليم، وإحالة كافة العاملين المتغيبين بالمدرسة للشئون القانونية، مع توصية إدارة الحسنة التعليمية بالمتابعة المستمرة لانتظام العملية التعليمية وحضور الطلاب والعاملين.

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء سير العمل بمدارس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، وبعد أن تلاحظ وجود حالات غياب بين المعلمين وعدم انتظام لسير الدراسة.

وسبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أمس إحالة مديرى مدرستي الشلاق الإبتدائية والشلاق الإعدادية للتحقيق، وإعطاء التعليمات لإدارة المتابعة بتكثيف المتابعة المتواصلة على كافة الأطراف، حرصاً على أداء الخدمة التعليمية على أكمل وجه والتأكيد على الانضباط للعاملين.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مدرستى الشلاق الإبتدائية والشلاق الإعدادية، ووجه بضرورة الاهتمام بالطلاب دون المستوى، والعمل على رفع مستوى الطلاب العلمي، ومناقشتهم فى الأمور الحياتية، وتحقيق الانضباط للعاملين.

كما تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة التربية الخاصة بالشيخ زويد، وقام بإهداء الورود لطلاب ومعلمى التربية الخاصة بالشيخ زويد إعلاءً لقيمة الحب والتسامح بين أبنائنا الطلاب، كما تابع سير العمل بمدرسة السكاسة الابتدائية المشتركة، ومدرسة قبر عمير للتعليم الأساسي بإدارة الشيخ زويد التعليمية.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم أن 625 مدرسة انتظمت فيها العملية التعليمية بشمال سيناء، لافتًا إلى أن إجمالى عدد الطلاب 120 ألفا و228 طالبا وطالبة، ليكتمل بذلك انتظام الدراسة خلال النصف العام الدراسى الثانى، وأكد أنه سبق وقام بجولات تفقدية لعدد من المدارس فى مدينة العريش، كما تم الدفع بفرق متابعة من الإدارات التعليمية لمراقبة المدارس، والتاكد من أداء العمل فيها بشكل منتظم.

وقال إن جميع الكتب الدراسية وصلت بنسبة 100%، لجميع الصفوف الدراسية، وتم توزيع الكتب على الإدارات التعليمية الست وذلك فور استلامها من مطابع الوزارة مشيرا انه بالنسبة للتابلت لمرحلة الثانوية العامة فقد تم توزيعة بنسبة 100% ، وتم الإعلان عن نتائج النقل والشهادة المحلية الاعداديه والصفين الأول والثاني الثانوي العام، وإجراء أعمال الصيانة البسيطة.

وأكد أن تعليم شمال سيناء نفذ زيارات متنوعة للطلبة لبث روح الولاء والانتماء، مشيرا إلى أن النصف الثاني من العام الدراسى يشهد عودة الدراسة بعد توقف بمدرسة مزار الاعدادية بئر العبد، و مدرسة السكة الحديد بنين الشيخ زويد والتجهيز لعودة الدراسة بمدرستي المشبه والختميه بإدارة الحسينية التعليمية، وتابع انه تم الانتهاء من عمل تدريبات تنمية مهنية وورش عمل بإجازة منتصف العام للمعلمين والعاملين.