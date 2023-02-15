إيلون ماسك: أتعرض شخصيًا للهجوم على "تويتر".. وأنام 6 ساعات يوميًا

رسالة دبى - أحمد يعقوب

قال رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة Tesla ، اليوم الأربعاء، أن قرار الاستثمار وشراء منصة التواصل الاجتماعى "تويتر" يؤكد على أهمية إثراء الحوار والنقاش عبر المنصات الاجتماعية واستثمار تسارع التكنولوجيا، والتواصل بين الشعوب، قائلًا "أتعرض شخصيًا للهجوم على "تويتر" ولا أبالى".

وأضاف رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة Tesla، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، أنه من المتوقع أن يتم تعيين رئيس تنفيذى جديد لتويتر قبل نهاية العام الحالى لدعم الإدارة وتحقيق الاستقرار المالى للشركة.

وقال رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة Tesla "أنام 6 ساعات يوميًا وأعمل لساعات أطول من معظم الأشخاص وأتمنى أن أقلص ساعات عملى اليومية"، مضيفًا "يجب أن نعمل على نشر الوعى بالقضايا العلمية المختلفة".

جدير بالذكر أن أجندة القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث تسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتمثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم فى تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.