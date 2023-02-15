وذكر تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي أن عملية الإنقاذ تمت فى محافظة "كهرمان مرعش" مركز الزلزالين المدمرين، اللذين تسببا في تضرر نحو 15 مليون شخص.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.
 