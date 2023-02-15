تمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ سيدة، تبلغ من العمر 42 عاما، من تحت الأنقاض بعد مرور 222 ساعة على وقوع الزلزال المدمر الذى ضرب جنوبى البلاد فى 6 فبراير الجارى.
وذكر تلفزيون "تي آر تي وورلد" التركي أن عملية الإنقاذ تمت فى محافظة "كهرمان مرعش" مركز الزلزالين المدمرين، اللذين تسببا في تضرر نحو 15 مليون شخص.
وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.
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