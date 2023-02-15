أنقرة (أ ش أ)

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التركية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ سيدة، تبلغ من العمر 42 عاما، من تحت الأنقاض بعد مرور 222 ساعة على وقوع الزلزال المدمر الذى ضرب جنوبى البلاد فى 6 فبراير الجارى.