اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إدارة الكوارث التركية: الهزات الارتدادية أدت إلى تغير المواقع 7.3 متر

الأربعاء، 15 فبراير 2023 02:28 م
إدارة الكوارث التركية: الهزات الارتدادية أدت إلى تغير المواقع 7.3 متر آثار الزلزال
وكالات

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أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية التركية "آفاد"، اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن حصلت 3 آلاف و858 هزة ارتدادية منذ وقوع زلزال فجر يوم الاثنين الماضي.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت "آفاد" إن "المواقع تغيرت 7.3 أمتار عن مواقعها الأصلية وهذا تغير كبير جدا"، مؤكدة "أننا نعيش أوضاعا استثنائية للغاية".

وكانت "آفاد"، كشفت يوم أمس أنها أحصت 2724 هزة ارتدادية. هذا وتجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 9 أيام على الكارثة.

 


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