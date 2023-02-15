اليوم السابع
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إحالة عاطلين متهمين بسرقة خزينة محل فى منطقة عين شمس لـ"الجنح"

الأربعاء، 15 فبراير 2023 02:00 ص
إحالة عاطلين متهمين بسرقة خزينة محل فى منطقة عين شمس لـ"الجنح" سرقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة عين شمس، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة خزينه مالك محل لقطع الغيار.
 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة عرض (شخصين) مجموعة من المشغولات الذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.
 
تم الانتقال والفحص وأمكن ضبطهما، وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر")، وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا أنها من متحصلات واقعة سرقة محتويات خزينة مالك محل لقطع غيار السيارات كائن بدائرة قسم شرطة بولاق "محل عمل أحد المتهمين". 
 
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.
 

 


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