أوكرانيا تعلن إسقاط مناطيد روسية فى مجالها الجوى

أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، إسقاط عدد من "المناطيد" التى أرسلتها روسيا لاختبار أنظمة دفاعها الجوى فى كييف.



وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية للعاصمة الأوكرانية "وفق المعلومات الأولية، تمّ رصد نصف دزينة من الأجسام الجوية فى المجال الجوى لكييف.. إنها عبارة عن مناطيد تتحرّك تحت تأثير الرياح".



وأضاف المصدر ذاته: "من الممكن أن تكون هذه الأجسام تحمل أنظمة عاكسة، وبعض معدّات التجسّس"، مؤكدًا أن "معظم" المناطيد أُسقطت.



تسبّب وجود هذه الأجسام الطائرة فى انطلاق صافرات الإنذار من هجوم جوى فى العاصمة الأوكرانية، الأمر الذى عادة ما يحدث عند اقتراب الصواريخ.