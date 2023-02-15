أسعار السلع بمعرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر.. تخفيضات تصل لـ30%.. صور

كتبت - مرام محمد

يشهد معرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، حيث يقام على مساحة 1000 متر بمنطقة خدمات الحى 11، 12، ويحتوى على عدد كبير من الباكيات البيعية التى تضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية قائمة أسعار السلع داخل المعرض..

-سكر معبأ بمبلغ 14.5 جنيه للكيلو

-أرز معبأ عريض الحبة بمبلغ 14.5 جنيه للكيلو

-دقيق ورقي بمبلغ 17 جنيها للكيلو

-مكرونة (400 كجم) بمبلغ 10 جنيهات

-عدس أصفر معبأ (500 جم) بمبلغ 21 جنيها

-فول مدمس معبأ (500 جم) بمبلغ 12 جنيها

-فاصوليا معبأ (500 جم) بمبلغ 19 جنيها

-لوبيا معبأ (500 جم) بمبلغ 19 جنيها

-زيت خليط (800 مللي) بمبلغ 35 جنيها

-زيت خليط (4.500 مللي) بمبلغ 234 جنيها

-زيت خليط (2.100مللي) بمبلغ 112 جنيها

-زيت خليط (700 مللي) بمبلغ 41 جنيها

-زيت خليط (1 لتر) بمبلغ 56 جنيها

-زيت عباد (800 مللي) بمبلغ 60 جنيها

-زيت ذرة (2.200مللي) بمبلغ 187 جنيها

-صلصة (300 جم) بمبلغ 7.25 جنيه

-ملح (300 جم) بمبلغ 1 جنيه

-حلاوة (125 جم) بمبلغ 14 جنيها

-حلاوة (250 جم) بمبلغ 28 جنيها

-طحينة (235 جم) بمبلغ 26.5 جنيه

-خل (900 مللي) بمبلغ 5 جنيهات

-جبنة (500 جم) بمبلغ 26.5 جنيه

-جبنة (250 جم) بمبلغ 13.5 جنيه

-مربى (300 جم) بمبلغ 14 جنيها

جدير بالذكر أن جهاز مدينة 6 أكتوبر ، افتتح معرض "أهلا رمضان"، يوم الإثنين الماضي الموافق 13 فبراير 2023؛ لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء والغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين.

وتم تزويد المعرض بالسلع الغذائية الأساسية مثل "الزيوت والمسلى والدقيق والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية" بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لاستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المدينة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية.

ويستقبل المعرض المواطنين يوميا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.



قائمة الأسعار بمعرض أهلا رمضان