أسعار الدواجن اليوم فى مصر .. توقعات بهبوط 25% خلال مارس

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الدواجن في السوق المحلي للمستهلك وسوق الجملة والمزارع، وسجلت أسعار الدواجن في الجملة نحو 72 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم ، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 85 ـ 90 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، أن الإنتاج لمزارع الدواجن عاد بكامل طاقته بعد تأكد المربين من توفير أعلاف تكفى لمدة 6 أشهر عقب الافراج عن كل الأعلاف المستوردة، وعودة الدورة الإنتاجية للمزارع خلال منتصف مارس المقبل بواقع 4.5 مليون دجاجة يومية.

وتوقع سامح السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدورة الإنتاجية التى بدأت فعليًا وانتظمت ستظهر فى الأسواق خلال منتصف مارس 2023، وهو ما سيؤدي إلى هبوط بنسبة 25 % حيث من المتوقع تراجع سعر الدواجن فى المزارع من 72 جنيها للكيلو من الدواجن البيضاء إلى مستويات 55 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن الدورة الإنتاجية في المزارع تتطلب قرابة 45 يومًا وبدأت العمليات الإنتاجية في الانتظام منذ مطلع الشهر الجارى، الأمر الذي يجعل الإنتاج يعود للسوق بكامل قوته منتصف مارس وهذا سيؤدي إلى هبوط الأسعار في الأسواق.

وأشار سامح السيد إلى أن الطلب في المزارع لشراء الكتاكيت وصل إلى ذروته الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الكتكوت إلى 22 و 23 جنيها، ومع دخول الإنتاج إلى مراحله الطبيعية فإن السوق سيعاود للانتظام مرة أخرى وتوفير كافة الاحتياجات ومن ثم هدوء الأسعار.