أخبار مصر.. الحكومة تحذر من أشخاص يزعمون قدرتهم على التعيين بمسابقة 30 ألف معلم

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ادعاء أشخاص انتسابهم لجهات رسمية والتواصل مع المواطنين بزعم تعيينهم في مسابقة الـ 30 ألف معلم مقابل مبالغ مالية، رغم عدم توافر شروط المسابقة لديهم، مع ادعائهم تأخير موعد التقديم في المسابقة إلى يوم 29 فبراير، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه لا صحة لإمكانية التلاعب في منظومة المسابقة الخاصة بتعيين 30 ألف معلم، مشدداً على أن منظومة المسابقات المركزية الخاصة بتعيين الـ 30 ألف معلم مؤمنة بعدة آليات تقنية وإلكترونية، تحول دون تدخل العنصر البشري، أو إجراء أي تعديل في عملية الاختيار، مُوضحاً أن بوابة الوظائف الحكومية هي الآلية الوحيدة للتقديم في المسابقة، وفقاً للشروط المعلن عنها لشغل الوظيفة، وذلك عبر الرابط التالي: "jobs.caoa.gov.eg"، اعتباراً من 23 فبراير 2023 حتى 9 مارس 2023، دون وجود أي وسطاء، مُحذراً الراغبين في التقدم للمسابقة من الانسياق وراء هؤلاء الأشخاص الذين يستهدفون استغلالهم وتحصيل مبالغ مالية منهم، وأن الجهاز سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار.



الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة يصل 3 درجات بداية من الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 15 فبراير حتى الإثنين المقبل 20 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات وذلك بداية من يوم الجمعة المقبل.

ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة مع يوم الجمعة على القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجات، والسواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة، وشمال الصعيد العظمى 19 درجة الصغرى 07 درجات، وجنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11 درجة.



لأول مرة منذ 11 عاما.. زيادة صافى الاستثمار الأجنبى ليحقق 8.9 مليار دولار

أكد عمرو أبو الفتوح مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبى بالهيئة العامة للاستثمار، أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2021/2022 شهد نموا كبيرا، حيث قدر بـ 8.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.2 مليار دولار خلال العام السابق 2020/2021.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالى 2021/2022.

أضاف أبو الفتوح، أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بهذا الرقم لم يحدث منذ 11 عاما، متابعا أن صافى الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بلغ 11.6 مليار دولار مقارنة بـ 6.4 مليار دولار فى العام السابق، وهذا الرقم لم يحدث منذ 12 عاما أيضا.



التعليم: لا يحق للمعلمين الجدد النقل قبل مرور 5 سنوات على استلامهم العمل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات التعليمية بدأت إجراءات التعاقد مع المعلمين الجدد تمهيدا لاستلامهم العمل بعد اجتياز الدورات التدريبية المطلوبة، موضحة أن العقود التى يتم تحريرها لأعضاء هيئة التدريس موحدة على مستوى جميع المديريات التعليمية، ومن يتم التعاقد معه لا يحق له النقل قبل مرور 5 سنوات من استلامه العمل.

وشددت الوزارة، على أن التقديم على المسابقة تم وفق لبيانات المعلم الثابتة ببطاقة الرقم القومى ومحل إقامته، لافتة إلى أن توزيع المعلمين يتم وفق العجز فى المدارس وبقاء المعلم مدة 5 سنوات مهم، لتحقيق الانضباط والاستقرار داخل المدارس.



هيئة الاستثمار: تأسيس 31 ألف شركة جديدة برأس مال 117 مليار جنيه فى 22/21

أكد عمرو أبو الفتوح، مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبى بالهيئة العامة للاستثمار، أن إجمالى عدد الشركات الذى تأسست فى العام المالى 2021/2022، سواء محليا أو أجنبيا بلغت 30961 برؤوس أموال 117 مليار جنيه.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالى 2021/2022.

أضاف أبو الفتوح، أنه فى العام المالى السابق 2021/2022 تم تأسيس 28500 شركة بقيمة بلغت حوالى 86 مليار جنيه.



وزير البترول: بدء الإنتاج التجارى من منجم إيقات للذهب خلال أسابيع

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز، عن بدء الإنتاج التجاري من منجم إيقات للذهب خلال أسابيع.

وصنف مجلس الذهب العالمى مصر بالمركز الثالث بين الدول الأكثر نموًا فى زيادة الاحتياطى من الذهب على مدار العام المنقضى،، ليسجل احتياطى الذهب فى مصر 125.55 طن.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمى، فإن البنك المركزى المصرى كان "أكبر مشتر للذهب" بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022، بعدما اقتنى خلال فبراير 44 طنًا من المعدن النفيس، كما تعمل مصر على زيادة إنتاج الذهب المحلى على المدى الطويل عبر منجم السكرى وغيره، كما توسعت مصر فى طرح مناقصات للتنقيب عن الذهب العام الماضى، وفازت شركات إنجليزية وكندية ومصرية بمناقصة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن فى صحراء مصر الشرقية.



التموين: مشاركة 2235 محلا فى الأوكازيون الشتوى 2023 حتى الآن

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرا من الإدارة العامة للمعاملات التجارية، ‏حول وصول نسب التخفيضات ‏في التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون الى الـ 50% فى ‏الكثير من المحال المشاركة، كما يتابع وزير التموين التخفيضات الموجودة بالأوكازيون والحملات التي ‏تٌسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها، والتزام ‏المحال المشاركة بالأوكازيون بالتخفيضات، ووضع سعرين ‏على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعان الوزير، أن المديريات ما زالت تفتح أبوابها أمام ‏الراغبين بالاشتراك في الأوكازيون بتقديم المستندات ‏المطلوبة للمشاركة به، ويتم تكثيف الرقابة على المحلات.

ويكثف جهاز حماية المستهلك الرقابة على الأسواق، حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوى للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدي لأى مخالفات، كما أن المحلات التي ستشارك فى الأوكازيون الشتوي 2023، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتم تحرير محاضر إحالتها إلى النيابة.



تراجع أسعار الذهب 10جنيهات.. وعيار 21 يسجل 1700جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء انخفاضا بحوالي 10جنيهات صباح اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في سوق الصاغة 1700 جنيه بدون إضافة مصنعية، في حين يسجل السعر العالمي للذهب انخفاضا إلي مستويات 1836 دولار في التعاملات الفورية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 1457 جنيها.

عيار 21 يسجل 1700 جنيه.

عيار 24 يسجل 1943 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 13600 جنيها.