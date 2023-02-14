"Dino Activations" تعلن التعاون مع "Sympl" لإتاحة تقسيط تذاكر عرض "أوفو" المقدم من "سيرك دى سوليه" من خلال منصة "تذكرتى"

عامر: حرصنا على توفير التذاكر بتسهيلات تناسب الجمهور لاستمتاع بالعرض "أوفو" المقدم من "سيرك دو سوليه" العالمي.

أعلنت شركة "Dino Activations" - الرائدة فى تنظيم العروض والفعاليات الترفيهية- تعاونها مع شركة Sympl - منصة الدفع الآجل الرائدة، التى تتيح لحاملى بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر بتقسيم مدفُوعاتهم على فترات زمنية قصيرة الأجل بدون فوائد، وذلك للتيسير على الجمهور الراغب فى شراء تذاكر عرض "أوفو"، أضخم عروض سيرك دو سوليه، والذى يُقام فى الفترة من 8 إلى 18 مارس المقبل، وذلك فى الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، وتتاح التذاكر حصريًا على منصة "تذكرتي".

يأتى هذا التعاون حرصًا من " Dino Activations" على إتاحة فرصة حضور عرض "أوفو"، الذى يعد أضخم عرض فنى عالمى فى مصر، ثرى بالفقرات المتنوعة والتجارب المشوقة، بمشاركة فرق عالمية متخصصة فى هذه العروض، حيث يتيح هذا الاتفاق إمكانية شراء تذاكر حضور سيرك دو سوليه، بخطط تقسط تبدأ من 3 أسابيع و لمدة تصل إلى 5 شهور بدون أى إجراءات و بدون فوائد بدلاً من دفع ثمن التذكرة على دفعة واحدة وذلك من خلال Sympl على منصة تذكرتي، وأضاف: "هناك عرض أخر سيتم إتاحة على منصة تذكرتى بمناسبة “عيد الحب"، وسيتم إتاحته بخصم 50% على ثلاث فئات من التذاكر، ويتاح هذا العرض لمدة 12 ساعة فقط بداية من يوم الإثنين الموافق 13 فبراير من الساعة 12 مساءً إلى الساعة12 صباحًا من فجر يوم الإثنين".

تعليقًا على ذلك، قال محمد عامر رئيس مجلس إدارة Dino Activation، إن التعاون مع شركة Sympl يأتى من حرصنا على إتاحة الفرصة أمام محبى عروض "سيرك دو سوليه" العالمى لحضور عرضهم المفضل "أوفو"، الذى يعد الأضخم من نوعه، وتوفير التذاكر بتسهيلات تناسب الجمهور لاستمتاع بالعروض الفنية المتميزة، لافتًا إلى أنها خطوة مهمة أيضًا فى تعزيز شراكات دينو فى مجال التكنولوجيا المالية، للوصول إلى القاعدة العريضة من الجماهير، وتعزيز عملية جذب واستقطاب كبرى العروض فى العالم.

وتتوافر تذاكر سيرك دى سوليه، بعدة فئات بأسعار تبدأ من 800 – 4500 جنيه، ويمكن لراغبى حضور العرض استخدام خدمة Sympl من على موقع تذكرتي، وذلك من خلال الكروت البنكية فقط دون الحاجة إلى تسجيل حساب أو موافقات أو إجراءات، وسيتم تقسيم سعر التذكرة على على خطط سداد تصل إلى 5 أشهر بدفعات متساوية وبدون فوائد