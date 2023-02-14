اليوم السابع
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300 حريق فى غابات تشيلى خلال أسبوعين.. قتلت 24 شخصا ودمرت 1478 منزلا

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:40 م
300 حريق فى غابات تشيلى خلال أسبوعين.. قتلت 24 شخصا ودمرت 1478 منزلا حرائق - أرشيفية
فاطمة شوقى

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أفادت الخدمة الوطنية للوقاية من الكوارث فى تشيلى (SENAPRED) أن رجال الإطفاء فى تشيلى لا يزالون يكافحون 79 حريقًا خارج نطاق السيطرة فى الغابات من بين حوالى 300 حريق لا يزال نشطًا فى سبع مناطق من البلاد، حسبما قالت صحيفة "التيمبو" التشيلية.

وفقًا للتقرير، فهناك 39 حريقًا خارج نطاق السيطرة فى لا أراوكانيا، و19 فى روبل، و12 فى بيوبيو، وأربعة فى مولى، وثلاثة فى لوس ريوس، وواحد فى أوهيجينز، وواحد فى لوس لاجوس، وتسببت حرائق الغابات التى عصفت بالعديد من مناطق البلاد لمدة أسبوعين فى مقتل 24 شخصًا، ودمرت 1478 منزلًا، وتركت 5945 بلا مأوى، وفقا للصحيفة.

وأفادت السلطات أن هناك ما مجموعه 289 حريقًا فى جميع أنحاء البلاد، تمت السيطرة على 168 منها، و42 تحت المراقبة، بالإضافة إلى 79 حريقًا سبق ذكرها وهى الأكثر إثارة للقلق.

وبحسب وزير الداخلية مانويل مونسالف، فقد تمكنوا بين يومى السبت والأحد من السيطرة على 19 حريقا، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك حرائق معقدة فى مولى ويوبله وبيوبيو ولا أراوكانيا ".

وأشارت صحيفة "التيمبو" التشيلية إلى أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ فى المناطق التى اندلعت فيها الحرائق، كما أنها طلبت مساعدات دولية لمواجهة الأزمة.

وقالت وزارة الداخلية التشيلية أن الأرقام تتغير كل دقيقة، مشيرة إلى أن هناك التزام من قبل العاملين بالدولة بأكملها حتى لا يزيد هذا العدد.

وأشارت إلى أن من بين المصابين البالغ عددهم 554 شخصا هناك 16 حالة خطيرة للغاية، وتم نقل الكثير إلى مراكز الرعاية، كما أن هناك 1429 شخصا يتم إيواؤهم و32 لا مأوى لهم، كما طالت 15 مؤسسة تعليمية ومركزين طبيين.

 

وقال الرئيس التشيلى، جابريل بوريك، أن نظيره الأرجنتينى، البرتو فيرنانديز، عرض إرسال آلات لمواجهة النيرات، وقبل ذلك طلبت سانتياجو المساعدة من المكسيك والبرازيل وإسبانيا.

تزامنت الحرائق، التى خرج 80 منها عن السيطرة، مع جفاف طويل استمر لأكثر من 13 عامًا ومع موجة حر غير مسبوقة فى جنوب تشيلى، مع درجات حرارة يمكن أن تصل إلى 40 درجة مئوية فى الساعات القليلة. تذكرنا الصور بموجة الحرائق التى ضربت جنوب تشيلى فى عام 2017، وهى أخطر حرائق حتى الآن والتى قتل فيها عشرات الأشخاص.


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جنوب تشيلى

الجفاف

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