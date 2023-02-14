وسائل إعلام أردنية: ارتفاع أسعار الزهور بنسبة 50% بالتزامن مع عيد الحب

كتب: أحمد جمعة

أكدت وسائل إعلام أردنية، الثلاثاء، ارتفاع الطلب على الزهور خلال الأسبوعين الماضيين استعدادا للاحتفال بيوم الحب، الذي يصادف 14 فبراير من كل عام، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الزهور بنحو 50% في الأردن، بحسب مدير السوق المركزي في المملكة كساب الشخانبة.

وقال الشخانبة في تصريح لفضائية المملكة، اليوم، إن بين 80 ألف إلى 100 ألف زهرة وردت للسوق المحلي يوميا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وعن أسعار الزهور، أضاف أن سعر الزهرة الواحدة بلغ من 50-75 قرشا، بينما وصل سعر الورد الأحمر "الجوري" دينار واحد للزهرة من سوق بورصة الزهور التابع لأمانة عمّان جراء "الطلب الممتاز على الزهور"، مشيرا إلى أن نحو 95% من التجار استلموا طلبياتهم.

الاحتفال بعيد الحب من أكثر الاحتفالات شعبية حول العالم، باختلاف الأيام، فلا يحتفل الجميع به فى يوم 14 فبراير، مثلا فى سلوفينيا، يحتفلون به فى 12 مارس، وليس فقط بين الحبيبين لكن بين الجميع سواء فى الأسرة أو حتى بين الأصدقاء، وأيضا لغير المرتبطين، ولا يختار الجميع الورود والدباديب الحمراء لتقديمها لأحبائهم، فهناك بعض الهدايا المميزة أكثر من وجهة نظرهم، لذا يستعرض اليوم السابع أغرب الاحتفالات والطرق حول العالم للاحتفال بعيد الحب وفقا لموقع "yourtango".

الاحتفال فى ماليزيا

تحتفل النساء فى ماليزيا بعيد الحب وذلك فى اليوم السابع من الشهر السابع من التقويم القمرى، حيث تكتب النساء أرقام هواتفهن على البرتقال قبل رميها فى أقرب نهر، حتى يلتقطها رجل أحلامهن، ويكون البرتقال فى هذا الوقت فاكهة الحظ.

الاحتفال فى البرازيل

يحتفل البرازيليون بعيد الحب فى 12 يونيو، حيث تكتب النساء أسماء العديد من المعجبين على أوراق مطوية، ثم تقوم بالاختيار من تلك الأوراق فى اليوم التالى، ومن تختاره تتزوج منه.

الاحتفال فى أسكتلندا

يقوم العزاب فى أسكتلندا أيضًا بكتابة كل شخص اسمه على قطعة من الورق، ووضعها فى قبعة الرجال للرجال والنساء للنساء، ومن ثم يذهب كل رجل لاختيار اسم من القبعة الأخرى، نظرًا لأنه من غير المحتمل أن تتطابق الأسماء فعلياً، بل وفعلا كل رجل يلتزم بالاسم الذى اختاره.

الاحتفال فى كوريا الجنوبية

للكوريين احتفال أيضاً فى عيد الحب لكن بشكل مختلف، فهم يحتفلون كل يوم 14 من كل شهر بشىء له علاقة بالحب، ففى مايو يحتفلون بالوردة، وديسمبر بالعناق، وفى فبراير تقدم النساء الشيكولاتة للرجال، وفى مارس يقدم الرجال الحلوى للنساء، أما من لم يتلق هدية أو يحتفل بأى من تلك الاحتفالات يجتمع مع مشابهين ليتناولوا مكرونة بالفاصوليا السوداء فى 14 أبريل، ويسمى باليوم الأسود.

الاحتفال فى الهند

يحتفل الأزواج فى الهند بأسبوع عيد الحب، 7 أيام كاملة يتم تقسيمها لكى يكون احتفالا متكاملا لكل شىء له علاقة بالحب، ويقسمونه أيضا يوما للحضن، وآخر للورود، وآخر لتقديم الهدايا، ويوم للأهل والأصدقاء.