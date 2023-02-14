وزير النقل يبحث ربط الموانئ المصرية على البحر الأحمر مع موانئ جنوب أفريقيا

كتب سيد الخلفاوى

استقبل المهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم الثلاثاء، تشيكي جوزيف ماشيمباي سفير جنوب أفريقيا لدى القاهرة ووفد برلماني من مقاطعة كوازولو ناتال، وذلك لبحث التعاون المشترك فى مجالات النقل المختلفة.

‏في بداية اللقاء، أكد وزير النقل أن مصر دائما ترحب بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة والتكامل والتواصل معهم بما فيه ‏صالح البلدان الأفريقية مشيرا إلى التطلع إلى النهوض ‏بالقارة الأفريقية من خلال التعاون بين كافة البلدان، وخاصة مع الإمكانات الهائلة للقارة الأفريقية، مضيفا أن قطاع النقل هو أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق النهضة الأفريقية المنشودة، وإن لمصر وجنوب أفريقيا ومعهم دول أخرى مثل المغرب ونيجيريا وكينيا دور هام في هذا المجال.

‏ومن جانبه، أكد سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة، أن بلاده حريصة على التعاون المشترك مع مصر فى ‏مجالات النقل المختلفة وزيادة حركة التجارة بين الدول الأفريقية، لافتا إلى أن التكامل الاقتصادي يتحقق من خلال الربط بوسائل النقل المختلفة، مشيدا بالتطور الكبير والهائل في مجال النقل في مصر‏ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما له من رؤية شاملة في كافة المجالات، ومنها قطاع النقل، وأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تتيح فرصاً كبيرة للتعاون بين دول القارة، ولكن يظل قطاع النقل هو العامل الهام الذي سيسهم بفاعلية في تنفيذ هذه الطموحات.

‏وأعرب ‏رئيس الوفد البرلماني لمقاطعة كوازولو ناتال عن سعادة الوفد بلقاء وزير النقل المصرى، مشيرا إلى أن تحقيق الربط بين القاهرة وجنوب إفريقيا حلم ‏والآن يجب أن يتحقق من خلال تنفيذ طريق القاهرة / كيب تاون، وأنه مع مزيد من الجهود وتكثيف الأعمال سيتم الربط بين القاهرة وجنوب أفريقيا ونحن فخورين بأن ‏جنوب إفريقيا جزء من هذا المشروع.

وأكد وزير النقل على أهمية طريق القاهرة / كيب تاون الذي يمر بـــ 9 دول إفريقية ويبلغ طول 10.228 الف كيلو متر منها 1155 كيلو متر في مصر، وأن مصر تنفذ كافة الأعمال حتى أرقين بجودة عالية، مشيرا إلى التطلع للانتهاء من الطريق بين كافة الدول لزيادة حركة التجارة بين البلدن الأفريقية.

وتباحث الجانبان في التعاون المشترك في مجال النقل البحري من خلال الربط بين الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر مثل سفاجا والسخنة وبين ميناء ديربن بجنوب أفريقيا، وتسيير خطوط لنقل الحاويات لتشجيع حركة نقل البضائع وخطوط لنقل الركاب لخدمة حركة السياحة.

كما أعرب سفير جنوب إفريقيا عن رغبة بلاده في الشراكه مع مصر في مجال محور ديربن / جوهانسبرج للسكك الحديدية لنقل البضائع وهو مارحب به الوزير مؤكدا أن هيئة السكك الحديدية وشركات القطاع الخاص ‏لديها خبرة كبيرة في مجال إنشاء وتنفيذ خطوط السكك الحديدية سواء الديزل أوالتي تعمل بالكهرباء وكذلك لدى الهيئة والشركات خبرة كبيرة في مجال إدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية.

واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات خلال الفترة القادمة بين الجانبين لبحث تفعيل هذا التعاون الهام في مجال النقل البحري والسكة الحديد.