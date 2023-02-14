وقال وزير الصحة الإماراتي ـ في كلمته خلال جلسة "مستقبل الصحة وجودة الحياة"، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ـ إن من أهم الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد 19) هي ضرورة توجيه رسائل واضحة للمواطنين، وذلك لأن ثبت أن وسائل التواصل الاجتماعي من الممكن أن تقوض عمل الحكومة، من خلال نشر أخبار خاطئة.

وأضاف العويس أنه خلال فترة الجائحة تم إلزام جميع المواطنين بارتداء الأقنعة؛ لمنع انتشار الفيروس، وتم دمج ذلك ضمن الثقافة المجتمعية، مؤكدا أن ذلك تحقق بفضل الثقة الكبيرة بين الشعب والحكومة الإماراتية.

وأشار إلى أنه يوجد في الإمارات أكثر من 230 جنسية، وعلى الرغم من ذلك تم فتح مراكز التلقيح، وتمكن الجميع من أخذ اللقاح سواء مواطنين أو أجانب دون أي مشكلة.

ولفت إلى أن القطاع الخاص ساهم بشكل كبير مع الحكومة الإماراتية خلال فترة الجائحة، مشيرا إلى أن معظم اللقاحات جاءت عن طريق القطاع الخاص.