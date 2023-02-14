وقال عبدالغفار - خلال جلسة مستقبل الصحة وجودة الحياة ضمن فعاليات قمة الحكومات العالمية المنعقدة في دبي - إنه لا يوجد كتالوج يمكن اتباعه خلال جائحة فيروس كورونا، ومصر كانت محظوظة لأن عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر يمثلون فقط حوالي 8 % من إجمالي عدد السكان البالغ 105 ملايين نسمة، مشيرا إلى أن ذلك منح مصر فرصة العمل بشكل أفضل مع هذه الفئة التي تعد الأكثر عرضة للإصابة.

وأشار إلى أن مصر عملت قبل الجائحة بنحو 3 أو 4 سنوات على تبني مبادرات صحية، حيث تمكنت من إخضاع أكثر من 60 مليون شخص للكشف الطبي في إطار مبادرات للكشف عن الأمراض السارية وغير السارية، وهذا ما ساعدها على الاستعداد للجائحة، حيث بات لديها بالفعل بيانات كافية تسمح بحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة خلال الجائحة.

ونوه إلى أن الحكومة تمكنت مبكرا من إدراك أهمية هذا النوع من المبادرات، كما تمكنت من تجنب الإغلاق الكامل الذي لجأت إليه بعض الدول خلال الجائحة، وتخفيف الضغط على القطاع الصحي عن طريق استخدام الحرم الجامعي لعزل الحالات المصابة وتوفير المتابعة الصحية للحالات المعزولة بالمنزل، وعدم إحالة المرضى للمستشفيات إلا في الحالات التي تستدعي ذلك.

وأكد عبدالغفار، أن التحديات كانت هائلة، لاسيما مع انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي ظل عدم تلقي اللقاحات المضادة للفيروس إلا بعد وقت متأخر مقارنة بالدول الأخرى، مشددا على ضرورة تضامن الدول مع بعضها البعض من أجل توفير اللقاحات في الوقت المناسب.