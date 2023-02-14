وزير الزراعة يلتقى السفير الصينى بالقاهرة لبحث التعاون المشترك

كتبت أسماء نصار

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"لياو لي تشانج" سفير الصين بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين بقطاع الزراعة، في إطار تطوير العلاقات الثنائية المسترك بين الدولتين.

وأثناء اللقاء تطرق الحديث حول رغبة الجانبين في زيادة تبادل السلع الزراعية بين البلدين خاصة المصرية في ضوء جودة المنتجات الزراعية المصرية ومنافستها بالاسواق العالمية فضلا عن تعزيز أطر التعاون في استنباط اصناف عالية الانتاجية متحملة للملوحة من المحاصيل الاستراتيجية وانشاء لجنة فنية زراعية مشتركة لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وتحديد نقاط اتصال من الجانبين على ان تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي نقطة التواصل من الجانب المصري، فضلًا عن التعاون في مجال ادارة التصحر واراضي الاستصلاح.

وأبدى الجانبان رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقات التعاون بمجالات التدريب وتبادل الخبرات فضلا عن الاستفادة من الخبرة الصينية بنشر التكنولوجيات الحديثة المستخدمة بالصين في قطاع الزراعة داخل مصر.

ومن جهته أشار السفير الصينى لى دور مصر الرائد في المنطقة وأنها من الدول الكبرى والتي تعتبر نموذجا يحتذى به في علاقات التعاون الخارجي بالنسبة للصين المنطقة.