وزير الرى: تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة فى التعامل مع الشكاوى بنسبة97%

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وقال سويلم إن وزارة الموارد المائية و الرى تعمل على الإستجابة السريعة لشكاوى وطلبات المواطنين ‏سواء الواردة بشكل مباشر لإدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة أو من خلال ‏منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على التعامل الإيجابي والفعال ‏مع شكاوى المواطنين في أسرع وقت ممكن ودراستها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة ، الأمر الذى إنعكس على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في هذا ‏المجال حيث بلغت نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2022 حتى نهاية شهر يناير نسبة 97% طبقاً لمؤشر إنجاز الشكاوى الخاص بالوزارة على منظومة ‏الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ، وهو ما يعكس إهتمام الوزارة البالغ بسرعة الرد على شكاوي المواطنين ‏ومضاعفة الجهود المبذولة لتلافي أسبابها . ‏

الجدير بالذكر أن الوزارة انتهت من بحث ودراسة 476 شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يناير، حيث تقوم إدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة .

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية بسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن تضرر أهالي عزبة موافي بمركز السنبلاوين من إرتفاع منسوب مياه الري بترعه البوهية حيث تم إتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور وحسم الشكوى .

وفي محافظة الشرقية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بإستغاثة أهالى قرى المناجاه الصغرى ومليكة وكشكه وعبد العاطي الطحاوي من نقص مياه الرى ، حيث تم على الفور عمل اللازم وبحث الشكوى والإصلاح العاجل للعطل الذى حدث بمحطة طوارئ خليج عبد العال وحسم الشكوى .

وفي محافظة أسوان وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لإستغاثة أهالي إدفو قبلي المريناب بمركز ادفو من إنسداد الصرف المغطى بحوض المريناب ، حيث تم على الفور التوجيه لأجهزه هيئة الصرف التي قامت بدفع ماكينة الغسيل وعمال الصيانة لتسليك المجمع رقم 7 أيسر وحسم الشكوى .

وفي محافظة المنوفية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر أحد المواطنين من منعه من ري ارضه بقرية كفر العجايزه بحوض خرس العراق بمركز شبين الكوم، حيث تم على الفور التوجيه لأجهزة مصلحة الري لسرعة بحث الشكوى، حيث تم تمكين الشاكي من ري أرضه بماكينة والتنبيه على المشكو في حقه بعدم منع الشاكى من رى أرضه مره أخري وتم حسم الشكوى في حينه.

وفي محافظة الاسماعيلية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بمصلحه الري بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير لتضرر الأهالى من تجمع القمامة و ورد النيل بترعه السويس، حيث قامت الإدارة العامة لري الاسماعيلية بدفع حفارات وعربيات نقل لتطهير المجري في حينه وتم حسم الشكوى .

وفي محافظة الغربية وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للادارة المركزية لمحافظة الغربية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من ردم المجري المائي الخاص بري الأراضي الزراعية بحوض الجزيرة سرحان بقرية كفر كلا الباب بمركز السنطة ، حيث تم على الفور عمل المعاينات الفنية اللازمة وثبُت أحقية الشاكين في شكواهم وصدر قرار ري مؤقت لهم طبقا للقانون وتم حسم الشكوى .