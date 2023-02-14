وزير الدفاع الأمريكى: أوكرانيا قد تشن هجوما على القوات الروسية بالربيع

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الثلاثاء، إنه يتوقع أن تشن أوكرانيا هجوماً ضد القوات الروسية في الربيع.



وقال أوستن في تصريحات للصحافيين بعد اجتماعه مع وزراء دفاع حلف شمال الاطلسي "الناتو" في بروكسل: "أوكرانيا تريد خلق زخم.. نتوقع أن يشنوا هجوماً في وقت ما في الربيع".



وأشار إلى أن روسيا ترسل عدداً من القوات الجديدة إلى ساحة المعركة، لكن العديد منهم "غير مدربين وغير مجهزين"، مضيفاً: "لا نعتقد في الوقت الراهن أن روسيا تحشد طائرات من أجل شن هجوم جوي كبير محتمل".



ورداً على سؤال عما إذا كان حلفاء أوكرانيا ناقشوا مسألة إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة البلاد في مجهودها الحربي، قال أوستن "ليس لدي أي تعليق اليوم".