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وزير الداخلية: يجب تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض الإرهاب والجريمة المنظمة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:57 م
وزير الداخلية: يجب تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض الإرهاب والجريمة المنظمة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، ألبرت كان داباه وزير الأمن القومى لجمهورية غانا، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
 
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مُؤكداً إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، و تعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى مجال مُكافحة الإرهاب، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية بدولة غانا فى مختلف المجالات التدريبية.
 
ومن جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق ــ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن القومى لجمهورية غانا للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة غانا فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

الداخلية

وزير الداخلية

مكافحة الارهاب

اللواء محمود توفيق

الداخلية المصرية

الإرهاب



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