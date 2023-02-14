اليوم السابع
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وزير التعليم: الدولة المصرية تستهدف تطوير قدرات الطلاب لمواكبة وظائف المستقبل

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 05:43 م
وزير التعليم: الدولة المصرية تستهدف تطوير قدرات الطلاب لمواكبة وظائف المستقبل جانب من مشاركة الوزير فى القمة العالمية للحكومات
كتب محمود طه حسين

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شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم فى حلقة نقاشية وزارية تحت عنوان "تسريع استكشاف أفكار تتخطى الآفاق" والتى عقدت فى إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، التى تستضيفها مدينة دبى فى الفترة من 13 إلى 15 فبراير.

 

وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال مداخلته في الجلسة، أن الدولة المصرية تستهدف عبر تطوير منظومة التعليم إعداد الطلاب وتطوير قدرتهم على التنافسية ومواكبة وظائف المستقبل فى ظل التحول الرقمي الذى يمضى بخطوات سريعة على مستوى العالم.

 

وأضاف الوزير أن مصر ضمن الدول القليلة التي حافظت على استمرار العملية التعليمية أثناء انتشار فيروس "كوفيد 19" وتداعياته التى استوجبت إغلاق المدارس في مختلف دول العالم، وذلك بفضل تطبيق التكنولوجيا في التعلم عن بعد، مشيرًا إلى أن منظومة التعليم المصرية تتضمن حاليًا محتوى رقمى بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي تم تنفيذها عبر شراكات مع جهات دولية.

 

وتابع الدكتور رضا حجازي أنه تم تسليم الطلاب في المرحلة الثانوية تابلت يضم المواد التعليمية المختلفة ومصادر متنوعة، كما تم إجراء امتحانات إلكترونية على التابلت لـ1.3 مليون طالب في الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تستهدف دمج التكنولوجيا في عملية التعليم بهدف تحقيق التعليم الرقمي الذي يجعل الطلاب قادرين على المنافسة في المستقبل.

 

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني بحكومة دولة الإمارات وألفا بكار باري وزير التعليم الفني والتدريب المهني والتشغيل بجمهورية غينيا.


التربية والتعليم

القمة العالمية للحكومات بالامارات

الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى

اخبار مصر

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