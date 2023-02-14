وزير البترول يستعرض الإجراءات والبرامج الزمنية لمشروعات تكرير البترول

كتبت -مروة الغول

التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ماركو فيلا الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة تكنيب انرجيز العالمية بحضور فرانشيسكو كامراتا مدير تكنيب في مصر.

وشهد اللقاء استعراض ومتابعة الإجراءات والبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات تكرير البترول الجديدة بالأسكندرية وأسيوط التي تتعاون الشركة في تنفيذها كمقاول عام مع قطاع البترول وتشارك شركة بتروجت في اعمال التنفيذ .

وشدد الوزير خلال اللقاء علي أهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية ودفع معدلات التنفيذ لمشروعي توسعات مصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية ومجمع انوبك لانتاج السولار بأسيوط، مشيرا إلي أهمية الاسراع بهذه المشروعات لمردودها علي الاقتصاد والمساهمة في إحلال جزء من الواردات من المنتجات البترولية التي يستهلكها السوق المحلي وتقليل الاستيراد.

وحضر اللقاء المهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.