وزير البترول ونظيره اللبنانى يبحثان موقف عمليات البحث والاستكشاف

كتبت -مروة الغول

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى، بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ووفد هيئة البترول اللبنانية .

تناول الوزيران خلال المباحثات موقف عمليات البحث والاستكشاف فى لبنان وتجهيزها لطرح مناطق جديدة على الشركات العالمية

وأوضح الملا أن لدى لبنان فرصة كبيرة حال نجاح ما تقوم به الشركات العاملة هناك فى تحقيق كشف ، خاصة وأن شركاء لبنان هناك لديهم من الخبرة والتقنيات والمركز المالى ما يمكنهم من تكثيف أعمالهم لتحقيق ذلك ، مشيراً إلى أن سعى لبنان للاستقرار أصبح يتحقق ومن ثم سيدعم ذلك تجربتها ويمكنها من الحصول على استثمارات .

وأعرب فياض عن سعادته بالتواجد فى مصر والدعم الذى تقدمه للبنان ، مشيراً إلى أهمية ما أجراه من لقاءات وتواصل مباشر خلال فعاليات مؤتمر إيجبس، كما أبدى تفاؤله فى تحقيق بلاده نتائج طيبة فى الأعمال الحالية وبالمناطق الاستكشافية التى تجهز لطرحها خلال الفترة المقبلة.