اليوم السابع
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وزير الأوقاف: 2023 عام الدعوة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 06:56 م
وزير الأوقاف: 2023 عام الدعوة الإلكترونية لقاء وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع مسئولي الدعوة الإلكترونية بالمديريات الإقليمية اليوم الثلاثاء، بحضور المهندسة غادة عبد الحليم مدير عام التطبيقات ونظم المعلومات، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والشيخ محمد عبد الله عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية.

 

وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الدعوة الإلكترونية هدف استراتيجي لوزارة الأوقاف التي انطلقت في فضاء السوشيال ميديا من خلال استخدام عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية الحديثة، كما عقدت الوزارة العديد من الدورات التدريبية في الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، وكان لها مردود إيجابي واضح.

 

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد اجتمع بالدكتور محمد عزت محمد - أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وقيادات المجلس لاختيار عنوان المؤتمر القادم الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، واستقر الأمر على أن يكون عنوان المؤتمر القادم بإذن الله تعالى: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

ويتناول المحاور التالية :

1الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.

2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.

3الفتوى الإلكترونية.

4التحفيظ والتدريس عن بعد.

5الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.

6الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.


الفتوى الالكترونية

الاوقاف

وزير الاوقاف

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية



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