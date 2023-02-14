وزيرة التخطيط: مصر نفذت برامج حماية اجتماعية لمواجهة الأزمات العالمية

دبى (أ ش أ)

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من برامج الحماية الاجتماعية فى ظل ما يواجه العالم من أزمات اقتصادية وتضخم فى الأسعار والسلع.

وأضافت السعيد، خلال جلسة "حكومات المستقبل.. الطموح والرؤية فى دبى"، أن الحكوم قامت برفع الحد الأدنى للأجور على مستوى الحكومة والخاص والمعاشات وقامت بزيادة حزم الحماية الاجتماعية وتم اطلاق أكبر برنامج تنموى على مستوى العالم مبادرة حياة كريمة، الذى يمس خدمات المواطن فى القرى المصرية.

وأوضحت أنه لأول مرة الدولة المصرية تتجه بكل استثماراتها إلى أكثر من 58% من المواطنين فى مصر يتم توفير استثماراتهم لهم؛ حيث تم البدء بـ 1500 قرية والمرحلة الثانية 1500 قرية أخرى والثالثة 1500 قرية، ونقوم بتوفير خدمات صرف صحفى سكن كريم ومياه نظيفة وطرق وفرص عمل لتوفير جودة حياة كريمة وهذا نوع من الحماية الاجتماعية الشاملة بالإضافة إلى زيادة برامج الدعم النقدى للأسر من خلال برنامج "تكافل وكرامة ".

وحول الأزمات العالمية وتأثيرة على دول العالم، لفتت إلى أن هناك العديد من الأزمات والصدمات التى أثرت على معظم دول العالم، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة الدول واجهت صدمات خارجية كثيرة ومتلاحقة، منذ بداية أزمة كورونا وأوكرانيا.. مؤكدة ضرورة العمل على خطط قصيرة الأجل دون توقف خطط المتوسطة وطويلة الأجل.

وقالت وزيرة التخطيط أن "الدولة والاقتصاديات متوسطة النمو عليها اكثر من عبء مثل توفير السلع والخدمات دون نقل جميع العبء على المواطن، كما نحتاج إلى توسيع الانفاق لزيادة برامج الحماية الاجتماعية والسلع المدعمة".

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، خلال جلسة "حكومات المستقبل.. الطموح والرؤية فى دبي"، أن "الحكومة بدأت فى ترشيد جزء من الانفاق العام على استثمارات البنية الأساسية لعمل وفر فى الانفاق على مشروعات العائد منها سيأتى فى المستقبل البعيد.. وتم توجيه الاستثمارات إلى قطاع الصحة والتعليم والاتصالات، مؤكدة أنه خلال أزمة كورونا ضاعفت الحكومة استثماراتها 400% فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للاستثمار فى العنصر البشري".

وحول رؤية مصر 2063، قالت وزيرة التخطيط، أنه " عندما أطلقت مصر لرؤيتها فى 2016، تمت بصورة تشاركية من خلال الحكومة وهى رؤية الشعب المصرى كله بمشاركة القطاع الخاص والمثقفين والمجتمع المدنى وأستاذ الجامعات، والدولة تمحور الأفكار لوضع رؤية طويلة المدى.

وأضافت أن الرؤية هى وثيقة حية ويتم مراجعتها بشكل مستمر لتنعكس على الواقع، لافتة إلى أن الرؤية قائمة على جودة حياة المواطن المصرى والاستدامة وفيها بعد اقتصادى وحماية اجتماعية والحفاظ على الموارد.

وأشارت السعيد إلى أن مصر تواجه أزمة ملحة وهى الزيادة السكانية حيث إنها تزيد 2.5 مليون مواطن كل عام وهو عبء على عملية التنمية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بخصائص السكان والاستثمار فى العنصر البشرى.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد خلال مشاركتها فى جلسة حكومات المستقبل..الطموح والرؤية فى دبى، أن الاستثمار فى العنصر البشرى يتم من خلال توفير خدمات صحية جيدة وتعليمية حتى يكون العنصر البشرى ذو قيمة مضافة للمجتمع.

وأوضحت أن الدولة تعاملت أيضا مع قضية ندرة المياة من خلال وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى عن طريق الاستثمار فى مشاريع للحفاظ المياه وترشيد استخدامها سواء فى الزراعة أو من خلال روع تبطين الترع ومشروعات تحلية المياة.

وأضافت أن الدولة انجزت أيضا الكثير من الأمور الخاصة بالتحول الرقمى مشيرة إلى أن التحول الكامل يرتبط بالجهازية والأنظمة الموجودة فى الدولة من خلال تأسيس بنية تحتية قوية وتدريب العنصر البشري.