واردات مصر من القمح تسجل 545 مليون دولار فى نوفمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من القمح ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الواردات من القمح نحو 545 مليون و508 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 495 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 50 مليون و503 ألف دولار.

وسجلت الواردات المصرية من القمح ارتفاعا أيضا في شهر أكتوبر الماضي، حيث قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من القمح سجلت نحو 668 مليون و865 ألف دولار، ارتفاعا من 341 مليون و234 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 327 مليون و631 ألف دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، تطور واردات مصر من القمح منذ بداية عام 2022، حيث بلغ إجمالي الواردات نحو مليار و621 مليون دولار الفترة من يناير وحتى يونيو العام الجاري 2022، مقابل مليار و555 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 66 مليون و253 ألف دولار.

وتراجع العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 2.15 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.50 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 38.5٪، وبلغت قيمة الصادرات نحو 3.79 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بتراجع بنسبة 17.8٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3٪، والبترول الخام بنسبة 15.6٪، اسمدة بنسبة 13.3%، منتجات البترول بنسبة 36.8٪.