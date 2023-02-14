مياه دمياط تنظم حملات طرق أبواب وأنشطة توعية بجميع مراكز المحافظة

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط ، العديد من الأنشطة وشملت المشاركة فى العديد من القوافل الطبية وتوعية داخلية للعاملين بمركز التدريب الإقليمى وتوعية بالتعاون مع رجال الدين، والتوعية بمكتبات مصر العامة للتعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة من خدمة الخط الساخن 125 ، لتلقى الشكاوى وتطبيق قراءاتى لتسجيل القراءات، والتعريف بال mobile applicationsو دوره فى توفير الخدمات وإبلاغ القراءة.

وكذلك التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وضرورة ترشيد استهلاكها، وكيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى وكيفية تلافى السلوكيات الخاطئة فى التعامل معها والاستخدام الأمثل لها وتوعية المواطنين بأهمية تركيب القطع الموفرة للتوعية بدورها فى توفير ما لا يقل على 35% من قيمة الفاتورة والتعريف بالخدمات التى تقدمها الشركة ، هذا إلى جانب استطلاعات الرأى الميدانية لقياس مدى رضاء العملاء عن الخدمات المقدمة وحصر للشكاوى إن وجدت والعمل على حلها فى أسرع وقت. وكذلك حملات التوعية بمخاطر الوصلات الخلسة والمسائلة القانونية وانها محرمه شرعًا، والعقوبات المترتبة على التعدى على شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف صحى.

هذا إلى جانب التوعية بأهمية تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه وأهمية تلك القطع والتى تساهم فى توفير الاستهلاك اليومى بنسبة تتراوح من 40-60% ، والتى تنعكس بشكل مباشر على فاتورة المياه والتوعية بمشاريع المياه والصرف الصحى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأهمية المشروعات القومية الجارى تنفيذها وضرورة المحافظة عليها.

وأكد العميد مهندس خالد على أهمية دور إدارات التوعية والمشاركة المجتمعية والإعلام فى تنفيذ حملات التوعية واللقاءات الجماهيرية مع المواطنين واستقصاءات الرأى وورش السباكة وتوعية المواطنين بالحفاظ على المشروعات القومية المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة.

يأتى ذلك استكمالا للدور التوعوى التى تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط وبناء على توجيهات من المهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس مجلس الإدارة بضرورة تكثيف الأنشطة التوعوية بجميع مراكز محافظة دمياط.