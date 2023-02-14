مياه القناة: جار حل مشكلة انسداد شبكات الصرف بمنطقة المحطة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن مشكلة انسدادات شبكات الصرف الصحى بمنطقة المحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية أوشكت على الانتهاء خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء عبد الحميد عصمت، لموقع العمل عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة لمتابعة تنفيذ مراحل مشروع إنشاء خط صرف صحى بشارع محمد على والوقوف على حجم الإنجاز الفعلى للأعمال، وأعطى توجيهات بسرعة الانتهاء منها حسب التوقيتات المخطط لها.

وأكد رئيس شركة "مياه القناة"، أنه نظرًا للأولوية القصوى التى احتلها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لدى القيادة السياسية والحكومة المصرية بهدف رفع كفاءة القطاع، وتأمين الطلب المتزايد على ميــاه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، وانتشار الأبراج السكنية، ذلك الاهتمام الذى انعكس لخدمة عملاء الشركة فى محافظات القناة من خلال السعى لتحسـين الخدمات التى تقدمها الشركة، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة المحطة الجديدة والتى تشهد انسدادات مستمرة فى خطوط وشبكات الصرف الصحى نظرًا للزيادة الكبيرة فى الزيادة السكانية والتوسع فى إنشاء الأبراج السكنية، والتى تسببت فى عدم قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك، قامت الشركة بالبدء فى تنفيذ مشروع إنشاء خط صرف صحى بمنطقة المحطة الجديدة بطول 500 متر لنقل تصرفات بعض الشوارع الفرعية بالمنطقة على الخط الحامل لمحطة رفع صرف صحى أبو عطوة وذلك تنسيقا مع خطة الرصف لمديرية الطرق بالمحافظة، بالإضافة إلى أعمال إنشاء مطابق صرف صحى جديدة وذلك لحل مشاكل الصرف الصحى فى المحطة الجديدة.



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