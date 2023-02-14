اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أهلا بكم في أرض الحب والسلام..

مظاهر الاحتفال بالفلانتين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:02 م
مظاهر الاحتفال بالفلانتين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية مظاهر الاحتفال بالفلانتين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية  في بيان لها اليوم، الثلاثاء، جاء تحت عنوان مرحبا بكم فى أرض الحب والسلام جاء فيه أن المطارات المصرية أحتفلت اليوم بعيد الفلانتين وقامت بتوزيع العديد من الهدايا والورود على ركاب وزوار المطار سواء من السائحين فى الركاب المصريين.
 
وقال البيان إنه في إطار رؤية وزارة الطيران المدني وتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني ومتابعة ‏المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية - بضرورة مشاركة ‏المسافرين عبر المطارات المصرية مختلف المناسبات الاجتماعية ولأجل إبراز الدور الاجتماعي للمطارات ‏‏– حرصت فرق العلاقات العامة بالمطارات المصرية وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي على إبراز مظاهر ‏الاحتفال بعيد الحب باستقبال الركاب بالورود وتقديم بعض الهدايا الرمزية وتزيين جنبات المطارات ‏بالمظاهر الدالة على هذه المناسبة، وسط أجواء يسودها البهجة والمشاعر الدافئة، متمنين لمصر أرض ‏التاريخ والسلام كل تقدم وازدهار.‏
 
مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (1)
مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (1)

مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (1)
مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (1)

مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (2)
مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (2)

مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (2)
مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (2)

مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (3)
مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (3)

مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (4)
مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (4)

مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (5)
مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (5)

مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (6)
مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (6)

مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (7)
مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (7)

مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (8)
مظاهر الاحتفال بالفلانتاين تزين مطار القاهرة والمطارات المصرية (8)

 


اخبار الطيران

القابضة للمطارات

عيد الفلانتين

توزيع هدايا

مطارات مصريةً



الموضوعات المتعلقة

مطار القاهرة يتزين احتفالا بعيد "الفلانتين".. موسيقى وعازفون وبلالين وهدايا للركاب.. وتذاكر مخفضة ومجانية فى عيد الحب داخل جميع مبانى وصالات المطار المختلفة.. صور

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:06 ص

مطار القاهرة ينقل 68 ألف راكب على متن 479 رحلة جوية اليوم

الأحد، 12 فبراير 2023 05:44 م

ضبط راكب بمطار القاهرة بحوزته 900 قرص مخدر وآخر يهرب 7 بنادق صيد تحت الماء

الأحد، 12 فبراير 2023 12:33 م

ضبط راكبين بمطار القاهرة حاولا تهريب كمية من المخدرات داخل أكياس حلوى

الأحد، 12 فبراير 2023 11:57 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة