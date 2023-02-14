مصرع طالب سقط من سيارة نقل بالدقهلية

شهدت مدينة منية النصر التابعه لمحافظة الدقهلية، وفاة طالب ثانوي تجاري، وذلك أثناء استقلاله سيارة بعد خروجه من المدرسة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا، من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من إدارة المستشفيات بوصول طالب جثة هامدة نتيجة تهشم رأسه نتيجة سقوطة من إحدي السيارات.

وبالفحص والتحري تبين وصول فارس محمود الدياسطي 17 عام، طالب بالصف الثاني التجاري، بالمدرسة الثانوية التجارية بالكردي، وذلك اثناء وجودة داخل صندوق سيارة ربع نقل من الخلف وسقوطة ما أدي الي تهشم رأسة ووصولة لمستشفي منيه النصر المركزي بعد مفارقتة للحياة

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ علي الجثمان داخل مشرحة منية النصر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإنهاء تصريح الدفن وتسليمة لذوية