اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 فبراير 2023 10:04 م
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مصرع سيدة وإصابة أخرى وطفلها فى انهيار سقف عقار قديم ببنى سويف

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 09:28 م
مصرع سيدة وإصابة أخرى وطفلها فى انهيار سقف عقار قديم ببنى سويف انهيار سقف عقار قديم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقيت سيدة مصرعها وأصيبت أخرى وطفلها، إثر إنهيار سقف عقار قديم مُشيد من الطوب اللبن بقرية كفر جمعة التابعة للوحدة المحلية لقرية سدس بمركز ببا ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى ببا المركزي.
 
وتلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بإنهيار عقار قديم مُشيد من الطوب اللبن بقرية كفر جمعة التابعة للوحدة المحلية لقرية سدس بدائرة مركز شرطة ببا، نتج عنه وفاة سيدة وإصابة أخرى وطفلها.
 
 
ودفع فرع هيئة الإسعاف بني سويف بسيارتين، أنتقلتا إلى مكان الحادث وجرى نقل جثة المتوفية والمصابين  إلى مستشفى ببا المركزي.
 
 
واستقبل مستشفى ببا المركزى  "نعيمة ح.س" 30 عامًا، جثة هامدة وتم ايداعها مشرحة المستشفى، فيما استقبل قسم الطوارئ شقيقتها "ياسمين" 35 عامًا، والرضيع "رمضان أ.ر" يبلغ من العمر 4 أشهر، بكدمات وسحاجات وإختناق نتيجة الأتربة والغُبار.
 
 
وفرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط المنزل المنهار، وإستدعاء لجنة معاينة الإنشاءات الآيلة للسقوط، وتم إخطار مديرية التضامن لدعم الأسرة المنكوبة.
 

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