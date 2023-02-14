مساعدات أمريكية عاجلة لشعبى تركيا وسوريا بسبب الزلزال

كتبت ريهام عبد الله

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تقديم مساعدات عاجلة، لشعبى تركيا وسوريا، عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مقدارها 85 مليون دولار، كاستجابة لأسوأ زلزال ضرب المنطقة منذ ما يقرب لقرن.

الولايات المتحدة تقدم 85 مليون دولار مساعدات عاجلة لسوريا وتركيا

وقال الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة عبر تويتر، "ستقدم الولايات المتحدة، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 85 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة لشعبى تركيا وسوريا، حيث تواصل الوكالة قيادة استجابة الحكومة الأمريكية لأسوأ زلزال يضرب المنطقة منذ ما يقرب من قرن".



السفارة الأمريكية بالقاهرة عبر تويتر

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ32 ألف

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المزدوج جنوبى البلاد إلى 31 ألفا و974 شخص، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكانت قد أعلنت الحكومة العراقية، توجيه القوة الجوية طائرتى إغاثة إلى مدينة غازى عنتاب التركية، فيما تبنى البرلمان الكورى الجنوبى قرارا ا يحث على اتخاذ تدابير سريعة لدعم تركيا وسوريا.

ففى بغداد، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، عن توجه طائرتين محملتين بالمواد الاغاثية إلى مدينة غازى عنتاب التركية.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد - فى تصريح وفقا لوكالة الانباء العراقية (واع) - إنه ستنطلق طائرتان للقوة للجوية العراقية متوجهتان الى مدينة غازى عنتاب التركية"، لافتا إلى أن الطائرتين على متنهما اطنان من المواد الاغاثية المتنوعة، موضحا أن الرحلتين تأتيان ضمن الجسر الجوى الذى وجه بانشائه رئيس الوزراء العراقى لاغاثة الشعبين السورى والتركي.

يذكر أن العراق أرسل - فى وقت سابق - عدداً من المواد الإغاثية إلى سوريا وتركيا، فيما يواصل الفريق التخصصى إنقاذ ضحايا الزلزال فى تركيا.

وفى سول، تبنت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، قرارا يحث على اتخاذ تدابير سريعة لدعم تركيا وسوريا، وتمت إجازة القرار فى الجلسة الكاملة للجمعية بتأييد 228 من أصل 229 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) بأن القرار يركز على دعم عمليات الإنقاذ وإعادة البناء فى البلدين وتوفير تدابير السلامة للمهاجرين والطلاب والمسافرين الكوريين هناك. كما يدعو إلى الحداد على الضحايا ومواساة أسرهم، كما وافق المشرعون على التبرع بنسبة 3% من رواتبهم لدعم ضحايا الزلزال.

يذكر أنه فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أمر الرئيس الكورى يون سيوك-يول الحكومة بتعبئة جميع الموارد المتاحة لتأمين الحد الأقصى من إمدادات الإغاثة لتركيا التى ضربها الزلزال، كما أرسلت سول فريق إغاثة من الكوارث إلى تركيا، وقد أنقذ ثمانية أشخاص هناك.