محافظ الفيوم يبحث مع المسئولين آليات النهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، لبحث الآليات اللازمة للنهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم لصغار المربيين بقرية المشرك قبلى التابعة لمركز يوسف الصديق، المستفيدين من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتنمية الريف المصرى، والذين تم تسليمهم رؤوس الماشية "العجول ثنائية الغرض" لانتاج اللبن واللحوم، وتوفير دخل ثابت ومصدر رزق دائم لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور حسن راضى بهنساوى الاستشارى بهيئة تنمية الصعيد والاستشارى الفنى لشركة أعلاف الفيوم، وأيمن فرغلى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى مديريات الزراعة، والتموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعى، والطب البيطرى، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، بحث محافظ الفيوم، مع كافة الحضور، توفير كافة التيسيرات والدعم غير المسبوق، لصغار المربيين المستفيدين من بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والتضامن الاجتماعى، والأوقاف، والبنك الزراعى المصرى، بقرية المشرك قبلى التابعة لمركز يوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبحث أنواع التغذية السليمة، والأعلاف عالية القيمة، والأمصال، وبرامج التوعية، بالاضافة إلى بحث كافة الآليات والاجراءات اللازمة من التحصين والتأمين للنهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة.

ووجه محافظ الفيوم، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، للتنسيق بين مسئولى جمعية الأورمان، وصغار المربيين بقرية المشرك قبلى، بشأن التغذية المتكاملة للماشية، والتعامل معها بيطرياً وغذائياً بشكل متكامل، كما وجه مدير مديرية الزراعة، بالتنسيق مع مسئولى إحدى المزارع الخاصة لتربية الماشية، لتدريب صغار المربيين والأسر المستفيدة من مبادرة "حياة كريمة" على آليات تجميع الألبان والاستفادة القصوى منها لتوفير عائد اقتصادى لتلك الأسر، مؤكداً على ضرورة المتابعة الدورية من جانب المسئولين المعنيين، للنهوض بالمشروع وتحقيق الأهداف المرجوة.

كما وجه "الأنصاري" سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لعمل رابطة لصغار مربى الماشية، المستفيدين من مبادرة حياة كريمة، لسهولة التواصل والمتابعة بين الجميع، لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.

وأكد "الأنصاري"، أن الرئيس السيسى، دائماً ما يوجه بالاهتمام بالثروة الحيوانية، وتطويرها وتنميتها، من أجل زيادة المطروح من الألبان واللحوم الحمراء، والعمل على تخفيض الفجوه الغذائية من البروتين الحيوانى فى مصر، وتوفير المزيد من فرص العمل للمزارع المصرى، والمُربى الصغير، لافتاً إلى أن أكثر المستفيدين من هذا المشروع هم فئة الشباب، والسيدات.