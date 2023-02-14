محافظ الشرقية عضوا بلجنة مناقشة وتحكيم رسالة ماجستير بـ"صيدلة القناة"

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وأستاذ الصيدلانيات بكلية الصيدلة ورئيس جامعة قناة السويس الأسبق.

هذا وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة إلى أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تواجد بكلية الصيدلة للمشاركة فى مناقشة وتحكيم رسالة ماجستير بعنوان "تحضير وتوصيف بوادئ المنتشرات الدهنية لتحسين إتاحة أحد العقاقير الصيدلانية" للباحثة عبير أسامة محمد جبر، على رأس لجنة تضم كل من الدكتور شديد جاد عبد الرحمن أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات بجامعة قناة السويس والدكتورة أسماء البكرى أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية، كلية الصيدلة جامعة الأزهر .

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بزيارة الدكتور ممدوح غراب مشيراً إلى أنه أحد أستاذة الجامعة التى تفتخر بهم دوماً .

فيما علق الدكتور ممدوح غراب، مؤكداً أن "علم الصيدلة" هو العلم الذى يبحث فى العقاقير وخصائصها وتركيب الأدوية تأثيراتها المختلفة كما يُعتبر هو العلم المسئول عن ضمان الإستخدام الأمن والفعال للمستحضرات الدوائية، ويركز بشكل كبير على تطبيق المبادئ المستفادة من علوم الأدوية فى الرعاية الصحية، مُقدماُ الشكر للدكتور ناصر مندور وقيادات كلية الصيدلة على حفاوة الاستقبال مشيراً إلى أن جامعة قناة السويس هى بيته الثانى مُتمنياً للجامعة وقيادتها مزيد من التوفيق والنجاح.