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محافظة الجيزة تستضيف التصفية القمية لدورى المكاتب التنفيذية.. صور

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:34 م
محافظة الجيزة تستضيف التصفية القمية لدورى المكاتب التنفيذية.. صور الجيزة تستضيف التصفية القمية لدورى المكاتب التنفيذية
كتبت – مرام محمد

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استضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، التصفية القمية لدورى المكاتب التنفيذية للمراحل الثلاث (ابتدائى - إعدادى - ثانوى) للاتحادات الطلابية قطاع الجيزة، والذى ضم عدة محافظات "الجيزة - القليوبية - المنوفية - السويس - بنى سويف – المنوفية".

ومن جانبه، حرص أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على الترحيب بجميع المحافظات المتواجدة وجميع الحضور، وكان فى استقباله أحمد موسى الرائد العام للاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية، وأحمد زكريا مدير عام إدارة العمرانية وتوجيه عام التربية الاجتماعية مركزى.

ورحب مدير المديرية، بجميع الحضور والطلاب المشاركين فى التصفية ورحب بهم على أرض الحضارة والعراقة محافظة الجيزة وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

وحرص طلاب محافظة الجيزة المشاركين فى التصفية على أخذ الصور التذكارية مع مدير المديرية، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية والعملية.

جدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تستعد لتنظيم مهرجان قادرون باختلاف الأول لعام 2023، والذى سيقام بمجمع ملاعب السعيدية يوم الثلاثاء الموافق 28/2/2023، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة الاهتمام بالمتميزين والموهوبين والأبطال في كافة الأنشطة والمجالات، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمديريات الخدمية الأخرى.

ووجه أشرف سلومة مدير المديرية، بأهمية الاهتمام بالطلاب من ذوي الهمم وضرورة إتاحة الفرص لهم لمزاولة كافة الأنشطة والمسابقات وتسهيل كل احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأكد بأنه سوف يتم تكريم وتحفيز المتميزين في الأنشطة من القيادات مع أهمية التوثيق لتلك الأنشطة عن طريق إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

التصفية القمية لدورى المكاتب التنفيذية
التصفية القمية لدورى المكاتب التنفيذية

 

الجيزة تستضيف التصفية القمية لدورى المكاتب التنفيذية بحضور مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة
الجيزة تستضيف التصفية القمية لدورى المكاتب التنفيذية

 

محافظة الجيزة تستضيف التصفية القمية لدورى المكاتب التنفيذية
محافظة الجيزة تستضيف التصفية القمية لدورى المكاتب التنفيذية

 

مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة يرحب بالطلاب
مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة يرحب بالطلاب

تعليم الجيزة

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