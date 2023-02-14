محافظة الإسكندرية: استمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية

الإسكندرية جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

يأتى ذلك فى ضوء رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشرى، وتنفيذًا لذلك واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار متابعة المشروع القومى لمحو الأمية، والمساهمة فى ملحمة القضاء على الأمية للوصول إلى "محافظة بلا أمية"، لذا تم عقد امتحان فورى لـ 85 من المواطنين والعاملين خدمات معاونة بنطاق حى العجمى الذين يجيدون القراءة والكتابة، للوقوف على مدى قدراتهم واحتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأميه وإعطائهم الفرصه لمزيد من التعليم، والتى أشرف عليها هدى ابو كليلة رئيس حى العجمى.

وأكدت المهندسة جيهان مسعود، أن اللواء محمد الشريف، يستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة فى القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء، تيسيرًا على المواطنين.



المبادرة