متابعة طبية بيطرية للماشية المسلمة لصغار المربين بمركز الحسينية

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، قيام لجنة من" مدير عام الطب الوقائي ، مدير إدارة التناسليات ، أخصائي السونار بإدارة التناسليات ، مسئول الوحدات البيطرية بإدارة رعاية الحيوان"، ومن إدارة الحسينية " رئيس قسم التناسليات والتلقيح الاصطناعي ، مدير وحدة الناصرية"، بمتابعة للماشية التي تم تسليمها لصغار المربين بنطاق وحدة الناصرية البيطرية في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن المتابعة الطبية البيطرية جاءت تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة التضامن ووزارة الأوقاف لتوفير الدعم الفني وتوزيع رؤوس العجلات العشار على صغار المربين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لتنمية الريف المصري وتفعيلاً لدور وزارة الزراعة "الهيئة العامة للخدمات البيطرية " بتقديم الخدمات الفنية حفاظاً على سلامة الماشية الواردة للمستفيدين وقامت اللجنة بمتابعة تقديم الخدمات الفنية الطبية البيطرية، التحصين ضد الأمراض الوبائية ، المسح التناسلي الشامل ومتابعة العشار، رش الماشية والحظائر ضد الطفيليات الخارجية، وسحب العينات لفحص الطفيليات الداخلية وطفيليات الدم، التأمين على العجلات المستلمة لتلافي المخاطر التي قد تتعرض لها ، وتم ترقيم وتسجيل ( 8 ) رؤوس ماشية بالناصرية و ( 7 ) عجلات عشار بالظواهرية و جاري الفحص الطبي البيطري لباقي العجلات العشار.

كما أوضح مدير المديرية أن هذه العجلات المستوردة عالية الإنتاجية من الألبان وأنه تم في إطار المبادرة الكريمة إنشاء مجمعين زراعيين بالقصبي شرق و الظواهرية بكل مجمع ( وحدة بيطرية و مركز تجميع للألبان بالإضافة للجمعية الزراعية و مركز إرشاد زراعي ) لتقديم الخدمة البيطرية ولإستقبال الألبان العالية الإنتاجية من المواطنين مستلمي هذه العجلات العشار.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.