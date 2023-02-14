وكالات

قال موقع "سكاى نيوز" الإخبارى إن فرق الإنقاذ فى أنطاكيا تمكنت من إخراج فتاة سورية فى الـ15 من عمرها حية من تحت الأنقاض.

يأتي هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه إدارة الطوارئ والكوارث التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الزلزال المزدوج جنوبي البلاد إلى 31 ألفا و974 شخص، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكانت قد أعلنت الحكومة العراقية، توجيه القوة الجوية طائرتى إغاثة إلى مدينة غازى عنتاب التركية، فيما تبنى البرلمان الكورى الجنوبى قرارا ا يحث على اتخاذ تدابير سريعة لدعم تركيا وسوريا.