عيد الحب .. اعرف فوائد الحب لجسمك

كتبت فاطمة ياسر

يوم 14 فبراير هو عيد الحب أو الفلانتين كما هو معروف لدى الكثيرون، وخلال هذه الاحتفالية سنتعرف على أبرز وأهم فوائد الحب على جسم الإنسان، وذلك وفقا لموقع healthline، حيث إن إحساس الحب وانطلاق المشاعر الإيجابية فى الجسم من الأمور المهمة التى تساهم بشكل كبير فى تحسن صحتك النفسية والعضوية.



ومن أهم الفوائد الصحية التى تحل على الجسم عند الشعور بالحب.. - انخفاض ضغط الدم العلاقة النفسية الجيدة تساهم بشكل كبير فى تنظيم مستويات ضغط الدم بالدم والمساهمة فى انخفاض نسبتها، وأكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن العيش فى حياة عاطفية سعيدة تجعل الإنسان أقل غضبا، وتساعد على التمتع بمستويات.

ضغط الدم المنتظم

المشاعر الإيجابية والشعور بالحب من الأمور التى تحد ووتقلل من إصابتك بالاكتئاب والقلق والتوتر، لذا عليك التعرف على حقيقة هذه المشاعر الإيجابية.



- يكافح نزلات البرد الحب يساعد على تقوية المناعة، ويحفز الجسم على إفراز مضادات الالتهابات الفيروسية، حيث أثبتت الدراسات أن الشعور بالحب يساعد فى حدوث تغيرات فى تنظيم الجينات الخاصة بالخلايا المناعية وتصبح أكثر قوة، وقدرة على محاربة نزلات البرد.