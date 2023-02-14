طقس المنوفية اليوم.. برودة الجو والحرارة تسجل ليلا 11 درجة

المنوفية - محمد فتحى

شهدت اليوم الثلاثاء معظم مدن وقرى محافظة المنوفية، حالة من الطقس المستقر منذ بداية صباح اليوم، بالإضافة إلى برودة فى الجو، وتبلغ درجات الحرارة 21 نهارا وتنخفض ليلا لتصل إلى 11 درجة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 14 فبراير حتى الأحد المقبل 19 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على شمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين .

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه، ووسط سيناء وشمال الصعيد .

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقسا باردا فى الصباح الباكر، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26