طقس الغربية الآن.. شمس ساطعة ورياح خفيفة بجميع المراكز والمدن

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، أجواء معتدلة ورياح خفيفة وشمس ساطعة بإنحاء المحافظة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.

كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء ، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.