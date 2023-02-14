ضبط 4 أشخاص بينهم عامل مصاب بطلق نارى في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة طما شمالى المحافظة وضبط 4 من المشاركين فيها من بينهم عامل مصابا بطلق نارى بالبطن من الناحية اليمنى تم نقل المصاب إلى مستشفى طما المركزى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى لاستكمال عملية العلاج.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل بطلق نارى تمت السيطرة على المشاجرة، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميدر رئيس فرع بحث الشمال ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما وجود مشاجرة ومصاب دائرة مركز طما حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول " أشرف م ع ح 37 سنة عامل مصاباً " طلق ناري بالبطن من الناحية اليمني " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي ، ونجل عمومته محمد ع ح ح 20 سنة عامل.

وبين " طرف ثان " عدلي ع ع غ 24 سنة عامل، ونجل خاله محروس ا م ع 23 سنة مبيض محارة، الطرفان يقيمان بذات الناحية وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابة المذكور بسبب خلافات الجيرة.

تم التحفظ على السلاح المستخدم والمتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.