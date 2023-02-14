ضبط معلمة استولت على 1.5 مليون جنيه لتوظيفها فى تجارة الأجهزة المنزلية بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط معلمة بمدرسة إعدادية، وتقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج لقيامها بأعمال النصب على 10 مواطنين، والاستيلاء منهم على مليون ونصف لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية وتجهيز العرائس مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة للأموال العامة منطقة وسط الصعيد فرع سوهاج يفيد بتعرض 10 أشخاص لعملية النصب والإحتيال بدائرة المركز وتم ضبط المتهمة وأعترفت بإرتكابه للواقعة.

وبالفحص تبين خلال التحريات تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو أشرف م ع م 51 سنة مدرس بمدرسة المنشاه الإعدادية و " 9 " أخرين يقيمون دائرة مركز المنشاه بتضررهم من المدعوة شيماء ن ك م 38 سنة معلمة ، وتقيم دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها" 1.500.000 " مليون وخمسمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية وتجهيز العرائس 00 مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفي بوعدها أو رد تلك المبالغ .

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.