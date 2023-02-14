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ضبط مالك مكتب تأجير سيارات يتاجر فى النقد الأجنبى بمدينة نصر

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:17 ص
ضبط مالك مكتب تأجير سيارات يتاجر فى النقد الأجنبى بمدينة نصر تجارة العملة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتهامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
 
 
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اتجار (مالك مكتب لتأجير السيارات بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) غير المشروع بالنقد الأجنبى داخل المحل عمله. 
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – طبنجة صوت وعدد من الطلقات – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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