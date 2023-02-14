اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 فبراير 2023 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط كمية من الهيروين بحوزة تاجري مخدرات بالقاهرة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 11:20 ص
ضبط كمية من الهيروين بحوزة تاجري مخدرات بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة شخصين بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.
 
تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) ، وبحوزتهما 4 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام  - 2 هاتف محمول، حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة القسم بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر الهيروين

محافظة الإسماعيلية

أمن القاهرة

مخدرات

هيروين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة