ضبط كمية من الهيروين بحوزة تاجري مخدرات بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة شخصين بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) ، وبحوزتهما 4 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - 2 هاتف محمول، حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة القسم بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.