ضبط شخص بحوزته عملات أثرية مقلدة فى الفيوم

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم بحوزته سلاح نارى وذخائر وعدد من القطع والعملات الأثرية المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم "له معلومات جنائية") مدعياً خلالها قيام (مالك مكتب مقاولات- مقيم دائرة مركز الفيوم "له معلومات جنائية " ) بالإتجار فـى الآثار وتهديده بتشويه سمعته وتلفيق القضايا له.

بالفحص تبين وجود خلافات مالية بين العامل ومالك مكتب المقاولات.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مالك مكتب المقاولات، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الفيوم.. وبحوزته (فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- عدد 4 تماثيل مقلدة- كمية من العملات الأثرية المقلدة وزنت 10 كيلو جرام) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.