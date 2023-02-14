اليوم السابع
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ضبط شخص بث مقطع فيديو ادعى خلاله بيع اللحمة بالتقسيط فى دمياط

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 08:39 م
ضبط شخص بث مقطع فيديو ادعى خلاله بيع اللحمة بالتقسيط فى دمياط بيع لحوم ـ أرشيفية
دمياط معتز الشربيني

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تمكن رجال أمن دمياط من ضبط أحد الأشخاص بدمياط لإدعائه خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى عن بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط، وبمواجهته إعترف بإعداده المقطع المشار إليه لزيادة نسب المشاهدة، لتحقيق أرباح مالية، وجاري  إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
حيث قام أحد الأشخاص من أبناء محافظة دمياط  بترويج مقطع فيديو علي مواقع الفيس بوك بعنوان بشري عظيمة لاهالي دمياط بيع اللحمة بالتقسيط ادفع 50 جنيه والباقي 20 جنيه كل اسبوع، وهتكتب 3 وصلات امانة عليك. 
 
وبعد تداول مقطع الفيديو تمكن رجال الأمن من ضبط الشخص صاحب الفيديو وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وعرضة علي النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة. 
 
 
 

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