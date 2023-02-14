ضبط المتهم بتصوير فيديو لحوم مقسطة لزيادة نسب المشاهدة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بدمياط لإدعائه خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى عن بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط، وبمواجهته إعترف بإعداده المقطع المشار إليه لزيادة نسب المشاهدة ، لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ضبط المتهم بتصوير فيديو لحوم مقسطة لزيادة نسب المشاهدةالثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:54 م
حملة أمنية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بمعاهد معاونى الأمن.. التقديم يبدأ من 18 فبراير حتى 22 مارس للحاصلين على الإعدادية عبر الإنترنت.. الاختبارات بطرة وأكتوبر والبحيرة وسوهاج.. وامتيازات للمقبولينالثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:30 م
خطوة بخطوة.. كيفية التقديم بمعاهد معاونى الأمن بالداخلية "أون لاين"الثلاثاء، 14 فبراير 2023 02:03 م
الداخلية: بدء التقديم لمعاهد معاونى الأمن 18 فبرايرالثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:18 م
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من معهد معاونى الأمنالثلاثاء، 14 فبراير 2023 01:10 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة