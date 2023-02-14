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ضبط المتهم بتصوير فيديو لحوم مقسطة لزيادة نسب المشاهدة

الثلاثاء، 14 فبراير 2023 04:54 م
ضبط المتهم بتصوير فيديو لحوم مقسطة لزيادة نسب المشاهدة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بدمياط لإدعائه خلال مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى عن بيع اللحوم للمواطنين بالتقسيط، وبمواجهته إعترف بإعداده المقطع المشار إليه لزيادة نسب المشاهدة ، لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 

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