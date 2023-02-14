صعود قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء باستثناء "الخدمات التعليمية"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والبنوك بنسبة 3.7%، أعقبهما قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.4%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3%، وقفز قطاع العقارات بنسبة 2.1%، وزاد قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%.

كما ارتفع قطاعي السياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.5%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.4%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1%، وصعدت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.4%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.097 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 576.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 73.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.17%، والعرب على 8.66%، واستحوذت المؤسسات على 23.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 129.5 مليون جنيه، 23.8 مليون جنيه، 746.2 ألف جنيه، 41.9 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 214.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17430 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.22% ليغلق عند مستوى 2922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 20541 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 7180 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 4478 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 1252 نقطة.