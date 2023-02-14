صحة الإسماعيلية توقع الكشف على 1564حالة في قافلة طبية مجانية بأبوشحاتة

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية ، قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، الأهالي أبوشحاتة التابعة لمركز ومدينة الأسماعيلية، علي مدار يومي 13 و14 من شهر فبراير الجاري، وذلك بتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وأشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة " حياة كريمة " والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم الكشف الطبي في عيادة الباطنة علي 398 حالة، وعيادة الأطفال 238 ، وعيادة النساء والتوليد 161، وتنظيم الأسرة 56 حالة، والمسالك 93، والجراحة 197 حالة، والضغط والسكر 66 حالة، وعيادة الجلدية 232، وأشعة 33 حالة.

وأكد الدكتور علي حطب، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1564 مواطناً بمنطقة ابوشحاتة وتم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة، لافتا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف الدكتور علي حطب، أنه القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنف دوائي مجانى، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا انه تم اختيار منطقة ابوشحاتة، نظراً للكثافة السكانية الكبيرة، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعي القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية ، أنه تم الكشف على 1564حالة بمنطقة ابوشحاتة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وأن تلك القافلة تأتى استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية و العلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.